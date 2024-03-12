"Агенція оборонних закупівель" придбає через Prozorro пікапи на понад 200 млн грн

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосила в системі Prozorro відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.
Про це повідомили у Міноборони.
Зазначається, що очікувана вартість тендеру – 206,5 мільйона гривень із урахуванням ПДВ. Пікапи мають доставити протягом трьох місяців з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.
"Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти", – зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
Як йдеться у повідомленні, автомобілі повинні бути повнопривідними з колісною формулою 4х4 та вантажопідйомністю не менше 0,8 тонни із можливістю буксирування причепу. Шукають пікапи із дизельними двигунами питомою потужністю не менше 136 кінських сил і відповідністю екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".
Також є вимоги до кузова: він повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох людей, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.
Як зазначили у Міноборони, ця закупівля є початком масштабної роботи щодо забезпечення ЗСУ автомобілями.
"Це лише початок масштабної роботи із постачання Збройним Силам України вкрай необхідних пікапів. Закупівля цих автомобілів має важливе значення для забезпечення потреб військових в сучасній техніці та їх бойової готовності", – запевнив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
- Нещодавно "Агенція оборонних закупівель" повідомила про перший тендер на закупівлю 20 000 дронів для ЗСУ через Prozorro. Загальна очікувана вартість закупівлі – майже 3 мільярди гривень. На ці гроші планують придбати два типи БпАК типу DJI Mavic.
- У травні минулого року Агенцію відокремили від апарату Міністерства, що дозволило звести до мінімуму корупційні ризики.
- Згодом заступник міністра оборони Кліменков пояснив, як міністерство буде по-новому проводити закупівлі. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: "Агенція закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") та "Агенція оборонних закупівель".
- На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, на платформі впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
- У грудні минулого року Міноборони оголосило тендер на першу масову закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Тоді мали придбати понад 1000 автівок.