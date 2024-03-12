"Агенція оборонних закупівель" придбає через Prozorro пікапи на понад 200 млн грн

Планують придбати 154 повнопривідні автомобілі, у кузовах яких змогли б розміститися як мінімум по четверо осіб.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосила в системі Prozorro відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.

Про це повідомили у Міноборони.

Зазначається, що очікувана вартість тендеру – 206,5 мільйона гривень із урахуванням ПДВ. Пікапи мають доставити протягом трьох місяців з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

"Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти", – зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Як йдеться у повідомленні, автомобілі повинні бути повнопривідними з колісною формулою 4х4 та вантажопідйомністю не менше 0,8 тонни із можливістю буксирування причепу. Шукають пікапи із дизельними двигунами питомою потужністю не менше 136 кінських сил і відповідністю екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".

Також є вимоги до кузова: він повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох людей, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.

Як зазначили у Міноборони, ця закупівля є початком масштабної роботи щодо забезпечення ЗСУ автомобілями.

"Це лише початок масштабної роботи із постачання Збройним Силам України вкрай необхідних пікапів. Закупівля цих автомобілів має важливе значення для забезпечення потреб військових в сучасній техніці та їх бойової готовності", – запевнив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.