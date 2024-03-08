Кирило Тимошенко став штатним радником міністра оборони Умєрова

З 1 березня цього року ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко почав працювати штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Як повідомляє NV, керує медіа-напрямком в одному з ключових міністерств.

Джерела видання розповіли, що Тимошенко "регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду".

У відповіді на запит журналістів пресслужба Міноборони підтвердила, що Тимошенко став радником Умєрова на підставі відповідного наказу про призначення.

"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — зазначили у пресслужбі Міноборони.

Хто такий Кирило Тимошенко