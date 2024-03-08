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Кирило Тимошенко став штатним радником міністра оборони Умєрова

Він керує медіа-напрямком відомства.

Кирило Тимошенко став штатним радником міністра оборони Умєрова
Кирило Тимошенко
Фото: пресслужба

З 1 березня цього року ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко почав працювати штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Як повідомляє NV, керує медіа-напрямком в одному з ключових міністерств.

Джерела видання розповіли, що Тимошенко "регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду".

У відповіді на запит журналістів пресслужба Міноборони підтвердила, що Тимошенко став радником Умєрова на підставі відповідного наказу про призначення.

"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — зазначили у пресслужбі Міноборони.

Хто такий Кирило Тимошенко

  • Уродженець Дніпра. У 2005 році розпочав трудову діяльність на телекомпанії «Приват ТБ Дніпро» (9 канал). А з 2011 року працював продюсером ряду продакшн-студій, в тому числі «07 Продакшн», а також ТОВ «Мамас фільм продакшн».
  • У 2016 заснував одну з найбільших в Україні агенцій «GOODMEDIA», що надає широкий спектр послуг в теле- та кіновиробництві, PR та консалтингу, організації івентів.
  • У 2015 році Кирило Тимошенко балотувався до Київської міськради від партії УКРОП, а також був медійником партії. На час виборів: продюсер ТОВ "Мамас Фільм Продакшен".
  • Також був помічником на громадських засадах народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Андрія Денисенка.
  • Під час президентської кампанії 2019 року працював в штабі кандидата на пост президента України Володимира Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив в оргкомітет інавгурації Зеленського.
  • 21 травня 2019 року був призначений заступником глави Адміністрації президента України (Офіс президента України). Відповідав за інформаційну політику та курував програму "Велике будівництво".
  • У жовтні 2022 року потрапив у скандал із позашляховиком, який передали американці для гуманітарних цілей. Bihus.Info повідомляв, що заступник керівника Офісу Президента використовував як службовий автомобіль, переданий Україні американською компанією General Motors для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій. 
  • За перевірку цього факту взялося НАЗК
  • Перед цим Тимошенка помітили за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. вартістю близько $100 000. За даними УП, авто належало ТОВ "Новем Логістик", яке зареєстроване у Києві за адресою Паркова дорога,16а. Це адреса конгресно-виставкового центру "Парковий", де до 24 лютого регулярно збиралась фракція партії "Слуга народу".
  • Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. Джерела журналістів називали Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.
  • У січні 2023 року указом президента Кирила Тимошенка звільнили з посади заступника керівника ОПУ.
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