З окупації вдалося повернути додому ще 10 українських дітей

З-під російської окупації вдалося повернути ще 10 українських дітей.

Про це повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

Кулеба зазначив, що на сьогодні це вже 261 дитина, яку визволила з РФ його організація.

Він оприлюднив декілька історій про умови перебування дітей під російською окупацією.

"Аліна залишилася вдома з татом після того, як її маму Марину депортували росіяни. Дівчинка змушена була відвідувати російську школу, слухати й співати там гімн росії, носити дорогу шкільну форму. За будь-яку відмову виконувати все це дітям погрожували занижувати оцінки. Хоча малювати й писати листи російським солдатам Аліна все ж відмовилася, сказавши вчительці, що не вміє малювати й не знає російську мову", - розповів Кулеба.

Ще одна дівчинка народилася в окупації. У пологовий її матері довелося їхати через кільканадцять російських блокпостів, на яких ледь домовилися пропустити породіллю у медзаклад.

Кулеба додав, що додому маму й дитину виписали через 4 години після пологів, не зробивши дитині жодного щеплення.