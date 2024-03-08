Данілов обіцяє продовження російського "літакопаду" і "сюрпризи" для Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що знищення російських кораблів в територіальних водах України, а також літаків, які порушують наш повітряний простір, триватиме.
Про це він розповів в ефірі Українського радіо.
"Знищення російських військових машин у Чорному морі буде продовжуватися. Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", - сказав Данілов.
За словами Данілова, що стосується безпосередньо сюрпризів, то вони обов'язково будуть".
"Вони будуть приємними для нашої спільноти і дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві", - додав секретар РНБО.
Як зазначив Данілов щодо «літакопаду», який тривав в лютому і був доволі активним, то це посилення наших спроможностей завдяки нашим партнерам.
"Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обовʼязково будуть «посаджені» в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті", - підсумував секретар РНБО.
Станом на 8 березня Сили оборони знищили 347 російських літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів/катерів та підводний човен.
- Із 17 лютого українські військові збили вже 13 російських літаків. Серед них – десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Більшість були збиті на східному фронті.
- 23 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття російського літака А-50. За даними Повітряних сил, у ворога це вже третя втрата А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023, а 14 січня 2024 Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
- За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 347 літаків.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, в гонитві за хоч мінімальним тактичним просуванням на Авдіївському напрямку, армія РФ готова пожертвувати своїми літаками. За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом приблизно двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів "Сухой".