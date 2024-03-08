Данілов обіцяє продовження російського "літакопаду" і "сюрпризи" для Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що знищення російських кораблів в територіальних водах України, а також літаків, які порушують наш повітряний простір, триватиме.

Про це він розповів в ефірі Українського радіо.

"Знищення російських військових машин у Чорному морі буде продовжуватися. Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", - сказав Данілов.

За словами Данілова, що стосується безпосередньо сюрпризів, то вони обов'язково будуть".

"Вони будуть приємними для нашої спільноти і дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві", - додав секретар РНБО.

Як зазначив Данілов щодо «літакопаду», який тривав в лютому і був доволі активним, то це посилення наших спроможностей завдяки нашим партнерам.

"Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обовʼязково будуть «посаджені» в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті", - підсумував секретар РНБО.

Станом на 8 березня Сили оборони знищили 347 російських літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів/катерів та підводний човен.