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Розвідка Естонії: Російські війська починають нарощувати темп своїх операцій

Попри це оперативно-тактичні цілі Росії, як і раніше, залишаються невиконаними.

Розвідка Естонії: Російські війська починають нарощувати темп своїх операцій
Фото: EPA/UPG

Російська армія продовжує утримувати ініціативу на фронті в Україні і починає нарощувати темп операцій. Особливо це стосується сухопутних військ.

Про це повідомив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.

Однак попри збільшення темпів оперативно-тактичні цілі Росії, як і раніше, залишаються невиконаними.

За словами Ківісельга, РФ звернула увагу на пошук можливих слабких місць в обороні України.

Керівник Розвідувального центру згадав про знищений 5 березня новітній російський катер "Сергій Котов".

"За деякими даними, на борту "Котова" був транспортний вертоліт Ка-29, який також був знищений. Це був досить невдалий день для Чорноморського флоту. Всього на Чорноморському флоті було чотири такі сторожові катери. А у випадку з "Котовом" це був новий сторожовий корабель у цьому класі. Кораблі були прийняті лише у 2022 році", - сказав Ківісельг.

Він також повідомив, що на Луганщині основна активність окупантів спостерігалася на лінії Куп'янськ-Кремінна-Сватове. Збройні сили РФ захопили додаткові території у Куп'янському та Лиманському районах.

За словами Ківісельга, ймовірна мета Росії у Куп'янському районі – отримати контроль над ділянкою річки Оскіл та ділянкою річки Жеребець у напрямку Лимана.

"Хоча Збройні сили Російської Федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування РФ у бік Луганська за тиждень було дуже незначним, і Російська Федерація не вийшла на вищезгадані річкові рубежі", - сказав керівник Розвідувального центру.

За його словами, на Донеччині окупанти досягли невеликих успіхів на заході та південному заході. На Запорізькому і Херсонському напрямках відзначили дещо нижчу активність ворога, аніж минулого тижня.

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