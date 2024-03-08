РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Кримом, − британське міноборони

Безпілотники також можуть застосовувати для коригування ударів по південно-західному узбережжі України.

Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 для розвідки, аби визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України у морській війні.

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Польоти дрона нещодавно зафіксували над Чорним морем і Кримом.

“Mohajer-6 − це система розвідки, спостереження, виявлення цілей, що також може здійснювати атаки повітря-поверхня керованими боєприпасами вільного падіння”, − зазначають британці.

У міністерстві підкреслюють, що безпілотники, окрім того, можуть використовувати для коригування ударів по південно-західному узбережжі України.

Україна збила щонайменше один Mohajer-6 – 23 вересня 2022 року над Чорним морем. Водночас Москва, ймовірно, випадково збила дрон над Кримом торік 6 червня, додали британські військові.