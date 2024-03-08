РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Кримом, − британське міноборони

Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 для розвідки, аби визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України у морській війні.
Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
Польоти дрона нещодавно зафіксували над Чорним морем і Кримом.
“Mohajer-6 − це система розвідки, спостереження, виявлення цілей, що також може здійснювати атаки повітря-поверхня керованими боєприпасами вільного падіння”, − зазначають британці.
У міністерстві підкреслюють, що безпілотники, окрім того, можуть використовувати для коригування ударів по південно-західному узбережжі України.
Україна збила щонайменше один Mohajer-6 – 23 вересня 2022 року над Чорним морем. Водночас Москва, ймовірно, випадково збила дрон над Кримом торік 6 червня, додали британські військові.
- ЗСУ також повідомили про збиття дрона Mohajer-6 у жовтні та листопаді.
- Mohajer-6 − багатоцільовий безпілотник, призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження. Дрон може нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Виготовляють такі дрони підприємства, які належать Корпусу вартових ісламської революції. Йдеться не лише про Mohajer-6, а й про Shahed-131 і Shahed-136.