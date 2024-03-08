Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав країни Заходу із центру Києва допомогти Україні виграти війну.

"Я міністр оборони Великої Британії зараз в Києві, щоб бити на сполох. Адже що б означало, якби ми дозволили якому-небудь диктатору, як Путін, захопити демократичну країну. Що б це означало для наших цінностей, свобод та демократії. Так не має бути, бо ми легко можему зібрати потрібні ресурси на Заході, якщо матимемо таке бажання. Отже, моє послання просте: це заклик світу прокинутися. Давайте зробимо так, щоб Україна виграла цю війну”, – сказав Грант Шаппс.