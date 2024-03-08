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Міністр оборони Британії Грант Шаппс закликав країни Заходу із центру Києва допомогти Україні виграти війну

“Це заклик світу прокинутися. Давайте зробимо так, щоб Україна виграла цю війну”.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс закликав країни Заходу із центру Києва допомогти Україні виграти війну
Грант Шаппс
Фото: скріншот відео

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав країни Заходу із центру Києва допомогти Україні виграти війну. 

"Я міністр оборони Великої Британії зараз в Києві, щоб бити на сполох. Адже що б означало, якби ми дозволили якому-небудь диктатору, як Путін, захопити демократичну країну. Що б це означало для наших цінностей, свобод та демократії. Так не має бути, бо ми легко можему зібрати потрібні ресурси на Заході, якщо матимемо таке бажання. Отже, моє послання просте: це заклик світу прокинутися. Давайте зробимо так, щоб Україна виграла цю війну”, – сказав Грант Шаппс. 

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