Головне за ніч та ранок п’ятниці, 8 березня: удар по Чугуєву, 50 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Нічна повітряна атака, 86 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, Зеленський в Туреччині, виступ Байдена в Конгресі.

Російська армія у ніч на 8 березня атакувала південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".

Як повідомили у Повітряних силах, безпілотники запускали із Балаклави, що в Криму.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 880 окупантів, 25 ворожих артсистем, 19 бойових броньованих машин. Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила особового складу близько 422310.

Про інші втрати противника – в новині.

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок атаки окупантів постраждали семеро людей. Росіяни вдарили ракетами С300 по центру міста, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Серед поранених – двоє дітей: 2006 та 2021 років народження, повідомили в МВС. Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців.

Пошкодження завдано магазинам та готелю біля дев'ятиповерхового житлового будинку. Також під удар потрапили близько 13 автомобілів.

Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуватиме з візитом у Туреччині. Він проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глави держав обговорять Формулу миру, організацію Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримують росіяни.

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", – додали в повідомленні Офісу президента.

Міністерство енергетики України на своїй сторінці у Facebook повідомило про рішення МАГАТЕ вимагати негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Рада очільників Агентства з ядерної енергії схвалила резолюцію, у якій міститься вимога до РФ вивести зі станції увесь несанкціонований персонал, включно з військовослужбовцями. Задля забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта він має бути повернений під контроль українських компетентних органів.

Українську делегацію на засіданні Ради очолював міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, Росія відверто демонструє ворожість до МАГАТЕ. "На найбільшу атомну електростанцію Європи потрібно повернути безпеку, адже навіть незначна аварія може зупинити майбутній розвиток атомної енергетики у світі", – заявив урядовець. Пан Галущенко також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за його зусилля щодо врегулювання ситуації із ЗАЕС.

Як повідомлялося, сам Гроссі нещодавно їздив до Сочі, щоб зустрітися з Путіним.

Президент США Джозеф Байден виступив перед Конгресом зі щорічною промовою "Про стан справ в державі".

Своє звернення до парламенту Джо Байден розпочав зі слів: "У січні 1941 Франклін Рузвельт виступав тут, у безпрецедетний час, коли війна точилася у Європі. Ми зараз теж живемо у безпрецедентну мить. Моя промова має пробудити Конгрес та попередити американський народ. Свобода та демократія під загрозою, в нас вдома та за океаном".

"Якщо хтось думає, що Путін зупиниться на Україні, він помиляється. Україна зупинить Путіна. Але Україна потребує зброї. Вона не просить надсилати війська. В Україні немає американських військ. Так буде і надалі".

Про що ще говорив президент США – в новині.

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