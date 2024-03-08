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У Запорізькій області були "прильоти" по базах окупантів

Зафіксували вибухи поблизу військових баз РФ у Токмаку та Мелітополі.

У Запорізькій області були "прильоти" по базах окупантів
Знищена база окупантів в Новій Каховці. Фото ілюстративне
Фото: тг-канал ЗСУ

Бази окупантів постраждали внаслідок "прильотів" у тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Про гучні вибухи повідомляють мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області. Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу", – зазначив Федоров.

Також, за його словами, вчора "бавовнило" в Мелітополі – злетів у повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси.

  • На початку лютого у Токмаку вже "прилітало" по окупантах. Тоді відбулося два прильоти по скупченню техніки та особового складу російських окупантів.
  • Наприкінці грудня минулого року там "бавовнило" по мерії окупантів. Наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники, не забувши уточнити, що "постраждала гражданская инфраструктура". 
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