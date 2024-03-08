У Запорізькій області були "прильоти" по базах окупантів

Зафіксували вибухи поблизу військових баз РФ у Токмаку та Мелітополі.

Бази окупантів постраждали внаслідок "прильотів" у тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Про гучні вибухи повідомляють мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області. Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу", – зазначив Федоров.

Також, за його словами, вчора "бавовнило" в Мелітополі – злетів у повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси.