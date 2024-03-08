У Запорізькій області були "прильоти" по базах окупантів

Бази окупантів постраждали внаслідок "прильотів" у тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Про гучні вибухи повідомляють мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області. Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу", – зазначив Федоров.
Також, за його словами, вчора "бавовнило" в Мелітополі – злетів у повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси.
- На початку лютого у Токмаку вже "прилітало" по окупантах. Тоді відбулося два прильоти по скупченню техніки та особового складу російських окупантів.
- Наприкінці грудня минулого року там "бавовнило" по мерії окупантів. Наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники, не забувши уточнити, що "постраждала гражданская инфраструктура".