Опитування: більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus

"За" виступають здебільшого виборці Партії зелених та Вільної демократичної партії, які входять до коаліції.

61% громадян Німеччини згодні з федеральним канцлером Олафом Шольцом, що Україні не потрібно передавати далекобійні ракети Taurus. Результати опитування, проведеного групою Deutschlandtrend, оприлюднені Deutsche Welle.

29% німців підтримують надання нашій державі більш потужної зброї, в той час як 10% респондентів не визначалися зі своєю позицією. Серед тих, хто підтримує ідею, більшість становлять прихильники двох коаліційних партій - зелених та лібералів, які разом з соціал-демократами Шольца складають парламентську більшість.

Німців також спитали щодо ставлення до витоку інформації Бундесверу та збільшення фінансування оборонної галузі. 67% громадян переконані, що Німеччина не готова протидіяти російській шпигунські мережі. 74% підтримали виділення більшого бюджету на армію, але лише 9% готові заради цього піти на підвищення податків.