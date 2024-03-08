Опитування: більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus

61% громадян Німеччини згодні з федеральним канцлером Олафом Шольцом, що Україні не потрібно передавати далекобійні ракети Taurus. Результати опитування, проведеного групою Deutschlandtrend, оприлюднені Deutsche Welle.
29% німців підтримують надання нашій державі більш потужної зброї, в той час як 10% респондентів не визначалися зі своєю позицією. Серед тих, хто підтримує ідею, більшість становлять прихильники двох коаліційних партій - зелених та лібералів, які разом з соціал-демократами Шольца складають парламентську більшість.
Німців також спитали щодо ставлення до витоку інформації Бундесверу та збільшення фінансування оборонної галузі. 67% громадян переконані, що Німеччина не готова протидіяти російській шпигунські мережі. 74% підтримали виділення більшого бюджету на армію, але лише 9% готові заради цього піти на підвищення податків.
- За передачу ракет Taurus Україні виступає прем'єр-міністр федеральної землі Баварія.
- Британія спонукає Німеччину надати Україні далекобійну зброю.
- Канцлер Шольц висловив побоювання, що ракети Taurus могли б бути використані для удару по Москві.