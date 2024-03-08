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Опитування: більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus

"За" виступають здебільшого виборці Партії зелених та Вільної демократичної партії, які входять до коаліції.

Опитування: більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus
Бундестаг
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

61% громадян Німеччини згодні з федеральним канцлером Олафом Шольцом, що Україні не потрібно передавати далекобійні ракети Taurus. Результати опитування, проведеного групою Deutschlandtrend, оприлюднені Deutsche Welle.

29% німців підтримують надання нашій державі більш потужної зброї, в той час як 10% респондентів не визначалися зі своєю позицією. Серед тих, хто підтримує ідею, більшість становлять прихильники двох коаліційних партій - зелених та лібералів, які разом з соціал-демократами Шольца складають парламентську більшість. 

Німців також спитали щодо ставлення до витоку інформації Бундесверу та збільшення фінансування оборонної галузі. 67% громадян переконані, що Німеччина не готова протидіяти російській шпигунські мережі. 74% підтримали виділення більшого бюджету на армію, але лише 9% готові заради цього піти на підвищення податків. 

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