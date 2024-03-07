На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, зруйновані внаслідок російського вторгнення

Один міст відбудовували три місяці, а другий - місяць.

На Миколаївщині відновили два мости

У Миколаївській області відкрили проїзд шляхопроводами у Снігурівській та Шевченківській громадах. Вони були зруйновані під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА.

У середу, 6 березня, відбулося офіційне відкриття проїзду шляхопроводами у Снігурівській та Шевченківській громадах, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення.

На Снігурівщині менш як за три місяці звели переправу через Інгулецький магістральний канал довжиною 30 метрів.

А у Шевченківській громаді 12-метровий міст відновили менш ніж за один місяць.