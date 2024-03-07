Спецслужба Литви: Проросійські хакери атакували комунікації Вільнюського саміту НАТО торік у липні

Зловмисники перехопили інформацію про саміт, яка не була оприлюднена.

Департамент державної безпеки Литви повідомив, що хакери, пов'язані з російською розвідкою, атакували комунікації довкола саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року, передає Sky News.

Литовська спецслужба зазначила, що мали місце «серйозні атаки», коли хакери перехопили інформацію про саміт, яка не була оприлюднена.

The Times писала, що документи, які просочилися, включали очікувані пересування і плани безпеки президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена.

Документи нібито містили список готелів, якими користувалися глави держав, які були присутні на саміті минулого року, як-оті Джо Байден, Володимир Зеленський, Ріші Сунак та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У руки зловмисників потрапили імена офіцерів контртерористичної поліції та снайперів, яким доручили охороняти саміт, а також відомості про літаки, на яких прибував кожен лідер.

Наразі незрозуміло, чи були ці документи справжніми, чи вони сфальсифіковані з метою висміяти механізми кібербезпеки НАТО і Литви.

В опублікованій 7 березня щорічній оцінці національної загрози Департаменту державної безпеки Литви йдеться, що «Вільнюський саміт НАТО також став мішенню проросійських кібергруп та суб'єктів, пов'язаних із російською розвідкою".

Більшість спроб зірвати захід за допомогою кіберзасобів були обмеженими та недовговічними, зазначила литовська сторона.

"Однак мали місце й серйозніші атаки. Цілком імовірно, що кібергрупа, координована ГРУ, оприлюднила перехоплену закриту інформацію, пов'язану із зустріччю, швидше за все, з метою дискредитації Литви на міжнародній арені. Цілком можливо, що частина перехопленої інформації буде використана для планування нових операцій з дезінформації", - зазначили в Литві.