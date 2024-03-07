Мешканців 18 населених пунктів Куп'янського району примусово евакуюють

Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад Куп'янського району.

Про це повідомив глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, у цих населених пунктах проживає 161 дитина. Вивозити будуть дітей з їх батьками, або їх опікунами. Помешкання для розміщення евакуйованих підготовлені.

"На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.Також ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів", – повідомив Синєгубов.