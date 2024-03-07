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Мешканців 18 населених пунктів Куп'янського району примусово евакуюють

У Куп'янському районі перебуває 161 дитина.

Мешканців 18 населених пунктів Куп'янського району примусово евакуюють
Знак Куп’янськ-Вузловий
Фото: из Telegram Куп'янськ-Вузловий Україна

Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад Куп'янського району.

Про це повідомив глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, у цих населених пунктах проживає 161 дитина. Вивозити будуть дітей з їх батьками, або їх опікунами. Помешкання для розміщення евакуйованих підготовлені.

"На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.Також ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів", – повідомив Синєгубов.

  • Російська армія не покидає спроб знову захопити місто Куп'янськ на Харківщині, яке є важливим логістичним центром для окупантів. Росіяни тут б’ють касетними боєприпасами, протитанковими та протипіхотними мінами, авіабомбами. 
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