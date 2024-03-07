Росіяни обстріляли село на Запоріжжі касетними боєприпасами

Російська армія обстріляла прифронтове село Біленьке Запорізького району касетними боєприпасами, внаслідок чого постраждав чоловік.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог продовжує терор прифронтових територій. Росіяни обстріляли село Біленьке касетними боєприпасами. Поранений чоловік", – зазначив Федоров у повідомленні.
Очільник ОВА додав, що інформація щодо руйнувань уточнюється.
За добу на Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.