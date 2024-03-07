Росіяни обстріляли село на Запоріжжі касетними боєприпасами

За добу на Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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