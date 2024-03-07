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Колишня дружина Тищенка подарувала йому 12,6 млн гривень після розлучення, - декларація

У 2022 році нардеп задекларував годинники Rolex, авто Mercedes S-класу, та 5,6 млн гривень готівкою.

Колишня дружина Тищенка подарувала йому 12,6 млн гривень після розлучення, - декларація
Микола Тищенко (архівне фото)
Фото: Анна Стешенко

Колишня дружина позафракційного депутата Верховної Ради Миколи Тищенка (колишній "Слуга народу") подарувала йому 12,6 млн гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на повідомленні у реєстрі декларацій.

Зазначається, що 15 лютого 2024 року громадянка України Алла Барановська подарувала Тищенку 12 634 680 гривень. "Подарунок" депутат отримав майже через місяць після розлучення з Барановською.

Раніше також повідомлялося, що у 2022 році Тищенко задекларував годинники Rolex, авто Mercedes S-класу, 5,6 млн гривень готівкою.

У 2023 році ексдиректор ресторану Тищенка Сергій Вакальчу став власником майна на понад $1 млн. Ресторан "Велюр" нині закритий, як і інші пов'язані з Тищенком заклади.

Нагадаємо, що Тищенко голосував проти відкриття електронних декларацій посадовців. Він був виключений з партії і фракції "Слуга народу" після скандальної поїздки в Таїланд під час воєнного стану. Після цього Тищенко заявив, що українські журналісти, які повідомили про його поїздку до Таїланду, "дискредитують Україну перед в'єтнамськими та тайськими партнерами".

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