На Одещині жінка за $6,5 тисяч "замовила" побиття колишнього чоловіка, щоб той переписав на неї майно

Правоохоронці інсценували спричинення тілесних ушкоджень чоловіку та "підписання" документів на відчуження статків і затримали зловмисницю.

Фото: Скриншот відео

На Одещині поліція попередила злочин відносно військовослужбовця, який готувала його колишня дружина.

Про це повідомила Нацполіція.

Слідчі встановили, що 37-річна жителька Березівського району шукала того, хто би побив, залякав і змусив її колишнього чоловіка переписати на неї майно, зокрема - торговельний павільйон та кілька автомобілів. Аби отримати бажане, зловмисниця була готова заплатити 6,5 тисяч доларів.

Правоохоронці провели комплекс слідчо-розшукових дій, і всі подальші дії відбувалися під їхнім контролем. 

Жінка знайшла "виконавця" та передала йому завдаток - 500 доларів. Надалі поліцейські інсценували побиття її колишнього чоловіка та підготували імітаційні документи, що підтверджували передачу ним майна жінці. Ці "докази" передали замовниці. Коли жінка їх отримала та передала решту грошей, її затримали.

Їй повідомлено про підозру в організації вимагання, тобто - вимоги передачі права на чуже майно, поєднаної з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненої в умовах воєнного стану. Відповідно до ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу, жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. 
