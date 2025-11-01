Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
412-й полк Сил безпілотних систем ЗСУ Nemesis став бригадою

Підрозділ подолав шлях від батальйону до бригади за неповні два роки.

412-й полк Сил безпілотних систем ЗСУ Nemesis став бригадою
Nemesis
Фото: Мілітарний

412-й окремий полк Nemesis Сил безпілотних систем Збройних сил України масштабувався до бригади.

Про це повідомили в пресслужбі Nemesis.

Зазначається, що перетворення на бригаду дозволить підрозділу розвивати напрямок Middle Strike з компонентами FPV, морських дронів, наземних роботизованих комплексів та перехоплювачів ворожих БПЛА.

"Підрозділ подолав шлях від батальйону до бригади за неповні два роки, забезпечив близько 20% від усіх уражень ворожих систем ППО на окупованій території України, та знищив ворожої техніки на близько $3 млрд", - йдеться в повідомленні.

У Nemesis додали, що разом зі збільшенням штату та арсеналу засобів, це дозволить підрозділу масштабувати та вивести на новий рівень свою результативність.

З грудня 2024 року 412-й полк Nemesis перебуває в топ-10, а з червня 2025 року – в топ-5 рейтингу DELTA серед найрезультативніших підрозділів Сил оборони
