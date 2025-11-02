Партизани АТЕШ спалили військову вантажівку росіян та зірвали відправлення солдатів ЗС РФ під Покровськ

Агенти партизанського руху зірвали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ зірвали відправлення російських солдатів на штурми під Покровськ, спаливши власну вантажівку.

Про це АТЕШ розповіли у Телеграмі.

"Наші агенти зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, дислокованої в районі н. п. Авдіївка, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самогубні штурми під Покровськ", — ідеться у повідомленні.

Агенти партизанського руху зірвали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.

"Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може виборювати своє життя, не виходячи з частини! Саботаж — найефективніший спосіб уникнути відправки на забій", — наголошують в АТЕШ.