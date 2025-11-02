Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани АТЕШ спалили військову вантажівку росіян та зірвали відправлення солдатів ЗС РФ під Покровськ

Агенти партизанського руху зірвали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.

Партизани АТЕШ спалили військову вантажівку росіян та зірвали відправлення солдатів ЗС РФ під Покровськ
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ зірвали відправлення російських солдатів на штурми під Покровськ, спаливши власну вантажівку.

Про це АТЕШ розповіли у Телеграмі.

"Наші агенти зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, дислокованої в районі н. п. Авдіївка, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самогубні штурми під Покровськ", — ідеться у повідомленні.

Агенти партизанського руху зірвали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.

"Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може виборювати своє життя, не виходячи з частини! Саботаж — найефективніший спосіб уникнути відправки на забій",  — наголошують в АТЕШ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies