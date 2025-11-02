Партизани АТЕШ спалили військову вантажівку росіян та зірвали відправлення солдатів ЗС РФ під Покровськ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ зірвали відправлення російських солдатів на штурми під Покровськ, спаливши власну вантажівку.
Про це АТЕШ розповіли у Телеграмі.
"Наші агенти зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, дислокованої в районі н. п. Авдіївка, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самогубні штурми під Покровськ", — ідеться у повідомленні.
Агенти партизанського руху зірвали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.
"Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може виборювати своє життя, не виходячи з частини! Саботаж — найефективніший спосіб уникнути відправки на забій", — наголошують в АТЕШ.
- Комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська триває.