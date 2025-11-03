Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ППО вночі знешкодила один "Кинджал" та 115 безпілотників ворога

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО вночі знешкодила один "Кинджал" та 115 безпілотників ворога
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 3 листопада сили ППО знешкодили 116 цілей ворога: одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Як розповіли у Повітряних силах, росіяни атакували трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Близько 80 із запущених дронів – це "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 3 листопада атака триває, і в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
