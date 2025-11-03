ППО вночі знешкодила один "Кинджал" та 115 безпілотників ворога

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

У ніч на 3 листопада сили ППО знешкодили 116 цілей ворога: одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Як розповіли у Повітряних силах, росіяни атакували трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Близько 80 із запущених дронів – це "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 3 листопада атака триває, і в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.