США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаку РФ на Дніпропетровщині загинула жінка. 5-річна дівчинка – у важкому стані

Над областю збили 9 дронів. 

Через атаку РФ на Дніпропетровщині загинула жінка. 5-річна дівчинка – у важкому стані
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою, дронами різних типів, "Градами", КАБами та артилерією. Загинула жінка. Постраждали люди, зокрема двоє дітей.

Про це написав у телеграмі в.о. очільника ОВА Владислав Гайваненко та ДСНС

Ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка госпіталізована у важкому стані. Також госпіталізовані двоє дорослих. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель. 

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

По Васильківській громаді противник вгатив КАБом. Потрощені авто. 

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто швидкої. За даними ДСНС, російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні. Постраждалі є медиками. 

наслідки рсоійської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки рсоійської атаки

По Павлограду агресор влучив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиню 9 БпЛА. 
Теми: , , ,
﻿
