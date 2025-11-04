Росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою, дронами різних типів, "Градами", КАБами та артилерією. Загинула жінка. Постраждали люди, зокрема двоє дітей.

Про це написав у телеграмі в.о. очільника ОВА Владислав Гайваненко та ДСНС.

Ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка госпіталізована у важкому стані. Також госпіталізовані двоє дорослих. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

По Васильківській громаді противник вгатив КАБом. Потрощені авто.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто швидкої. За даними ДСНС, російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні. Постраждалі є медиками.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки рсоійської атаки

По Павлограду агресор влучив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиню 9 БпЛА.