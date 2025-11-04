Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: Німеччина планує наступного року збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро

Це фінансування призначене для артилерії, безпілотників, броньованої техніки та заміни двох систем ППО Patriot.

Reuters: Німеччина планує наступного року збільшити допомогу Україні на 3 млрд євро
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Наступного року Німеччина планує збільшити свою фінансову допомогу Україні приблизно на 3 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника міністерства фінансів Німеччини.

Зазначається, що міністри фінансів та оборони Німеччини додадуть додаткові 3 млрд євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік.

“Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від війни агресії Росії”, – сказав речник міністерства фінансів ФРН.

Це фінансування призначене для артилерії, безпілотників, броньованої техніки та заміни двох систем ППО Patriot.

Джерело в уряді повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Видання нагадує, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні. Берлін надав близько 40 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. А у бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила Україні 8,5 млрд євро.
