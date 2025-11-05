Укренерго оприлюднило графіки відключень електроенергії на 6 листопада

Світло вимикатимуть з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг.

Завтра, 6 листопада усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує Укренерго.

Обмеження для побутових споживачів діятимуть з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуватимуться з 8:00 до 22:00.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому слід стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В Укренерго нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.