ГоловнаСуспільствоВійна

Укренерго оприлюднило графіки відключень електроенергії на 6 листопада

Світло вимикатимуть з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг.

Укренерго оприлюднило графіки відключень електроенергії на 6 листопада
Фото: EPA/UPG

Завтра, 6 листопада усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує Укренерго.                 

Обмеження для побутових споживачів діятимуть з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуватимуться з 8:00 до 22:00.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому слід стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В Укренерго нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies