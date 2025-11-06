Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
На Львівщині судитимуть двох керівників Рава-Руського лісництва за підозрою у незаконних вирубках

Знищено понад 2 тисячі дерев зі збитками близько 9 мільйонів гривень.

На Львівщині судитимуть двох керівників Рава-Руського лісництва за підозрою у незаконних вирубках
Фото: ДБР

На Львівщині судитимуть двох керівників Рава-Руського лісництва за підозрою у незаконних вирубках у 2020–2022 роках, передає ДБР. 

Слідство встановило, що посадовці погоджували дозвільні документи на рубку дерев у заборонених зонах. Через це було знищено понад 2 тисячі дерев, а збитки державі склали близько 9 мільйонів гривень.

Обвинувальні акти вже передано до суду. Двом іншим колишнім керівникам підприємства ще повідомлено про підозру.

Їм інкримінують перевищення службових повноважень і незаконну порубку лісу. За ці статті передбачено до 10 років позбавлення волі.
