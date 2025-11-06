Знищено понад 2 тисячі дерев зі збитками близько 9 мільйонів гривень.

На Львівщині судитимуть двох керівників Рава-Руського лісництва за підозрою у незаконних вирубках у 2020–2022 роках, передає ДБР.

Слідство встановило, що посадовці погоджували дозвільні документи на рубку дерев у заборонених зонах. Через це було знищено понад 2 тисячі дерев, а збитки державі склали близько 9 мільйонів гривень.

Обвинувальні акти вже передано до суду. Двом іншим колишнім керівникам підприємства ще повідомлено про підозру.

Їм інкримінують перевищення службових повноважень і незаконну порубку лісу. За ці статті передбачено до 10 років позбавлення волі.