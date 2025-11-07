Схема працювала під виглядом «брокерських сервісів» та інвестиційних платформ.

Офіс генпрокурора заявив про ліквідацію 14 шахрайських call-центрів, які працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві.

За даними прокуратури, схема працювала під виглядом «брокерських сервісів» та інвестиційних платформ.

Оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції».

Насправді жодних інвестицій не було — кошти одразу виводили на рахунки організаторів.

Потерпілі є серед громадян України, країн ЄС та Азії.

Під час обшуків вилучено:

понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;

майже 500 мобільних телефонів;

серверне обладнання;

чорнові записи з персональними даними потерпілих та «скриптами» розмов.

Наразі встановлюються організатори мережі та особи, які забезпечували її фінансування і технічну підтримку.