Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці заявили про ліквідацію 14 шахрайських call-центрів у низці областей та Києві

Схема працювала під виглядом «брокерських сервісів» та інвестиційних платформ.

Правоохоронці заявили про ліквідацію 14 шахрайських call-центрів у низці областей та Києві
Ліквідовано мережу із 14 шахрайських кол-центрів
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора заявив про ліквідацію 14 шахрайських call-центрів, які працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві.

За даними прокуратури, схема працювала під виглядом «брокерських сервісів» та інвестиційних платформ.

Оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції».

Насправді жодних інвестицій не було — кошти одразу виводили на рахунки організаторів.

Потерпілі є серед громадян України, країн ЄС та Азії.

Під час обшуків вилучено:

  • понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
  • майже 500 мобільних телефонів;
  • серверне обладнання;
  • чорнові записи з персональними даними потерпілих та «скриптами» розмов.

Наразі встановлюються організатори мережі та особи, які забезпечували її фінансування і технічну підтримку.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies