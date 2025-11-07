Офіс генпрокурора заявив про ліквідацію 14 шахрайських call-центрів, які працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві.
За даними прокуратури, схема працювала під виглядом «брокерських сервісів» та інвестиційних платформ.
Оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції».
Насправді жодних інвестицій не було — кошти одразу виводили на рахунки організаторів.
Потерпілі є серед громадян України, країн ЄС та Азії.
Під час обшуків вилучено:
- понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
- майже 500 мобільних телефонів;
- серверне обладнання;
- чорнові записи з персональними даними потерпілих та «скриптами» розмов.
Наразі встановлюються організатори мережі та особи, які забезпечували її фінансування і технічну підтримку.