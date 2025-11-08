Укренерго: через масовану нічну атаку РФ в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії

Відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергооб’єкти, у низці регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — ідеться у повідомленні.

У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — наголошують в енергокомпанії.

Уночі 8 листопада Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Особливо складна ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.