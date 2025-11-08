Укренерго: через масовану нічну атаку РФ в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії

Внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергооб’єкти, у низці регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — ідеться у повідомленні.
У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — наголошують в енергокомпанії.
Уночі 8 листопада Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомило Міністерство енергетики.
Особливо складна ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
- Уночі 8 листопада Росія знову атакувала українську газову інфраструктуру. Це вже дев’ятий масований обстріл з початку жовтня.