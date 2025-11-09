ГУР: рух опору знищив на території Росії чотири об’єкти військової логістики

Знищено три вежі зв'язку і релейну шафу.

Рух опору знищив на території Росії 4 важливі об'єкти у Вологді та Башкортостані, які забезпечували логістику російської армії.

Про це інформує ГУР МО.

"Боротьба з лініями постачання російської окупаційної армії триває — на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору на росії знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, у місті Стерлітамак (Башкортостан) активісти руху опору спалили обладнання трьох веж зв’язку, а поблизу Вологди — знищили залізничну релейну шафу.

Такі дії суттєво ускладнюють роботу систем зв’язку та транспорту, що використовуються для забезпечення армії РФ.

У розвідці зазначають, що боротьба з лініями постачання окупаційних військ триває й надалі.