Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: рух опору знищив на території Росії чотири об’єкти військової логістики

Знищено три вежі зв'язку і релейну шафу. 

ГУР: рух опору знищив на території Росії чотири об’єкти військової логістики
знищення російських логістичних об'єктів у РФ
Фото: скріншот з відео ГУР МО

Рух опору знищив на території Росії 4 важливі об'єкти у Вологді та Башкортостані, які забезпечували логістику російської армії.

Про це інформує ГУР МО.

"Боротьба з лініями постачання російської окупаційної армії триває — на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору на росії знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора", — ідеться у повідомленні. 

Зокрема, у місті Стерлітамак (Башкортостан) активісти руху опору спалили обладнання трьох веж зв’язку, а поблизу Вологди — знищили залізничну релейну шафу.

Такі дії суттєво ускладнюють роботу систем зв’язку та транспорту, що використовуються для забезпечення армії РФ. 

У розвідці зазначають, що боротьба з лініями постачання окупаційних військ триває й надалі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies