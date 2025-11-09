Зеленський: відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі тисячі людей задіяні у відновленнні енергосистеми і робота в більшості областей йде цілодобово.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики працюють, комунальні служби – всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень", - написав президент у Telegram.

Він відзначив, що росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу і використовують в ударах більше балістики.

"І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України – вони завжди оперативні. І саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади, від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах. Максимальна оперативність та допомога людям", - зазначив Зеленський.