На Чернігівщині засуджено агента ГРУ РФ, який шпигував на користь ворога

Зрадник фіксував розташування підрозділів Сил оборони та логістичних сладів.

На Чернігівщині засуджено агента ГРУ РФ, який шпигував на користь ворога
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російської військової розвідки, який на початку 2025 року збирав розвіддані про українські війська на півночі України.

Про це повідомляє СБУ.

Слідством встановлено, що мешканець прикордоння Чернігівської області, шукаючи "легкі заробітки" у Telegram-каналах, був завербований представниками ГРУ РФ. 

За їхнім завданням він обходив місцевість, фіксував розташування підрозділів Сил оборони, командно-спостережних пунктів, блокпостів і логістичних складів, після чого передавав координати кураторам через месенджер.

Отриману інформацію російська розвідка планувала використати для підготовки маршрутів проходження своїх диверсійно-розвідувальних груп поза позиціями українських військ.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила діяльність зрадника, затримала його навесні 2025 року та вилучила смартфон, який він використовував для зв’язку з російським куратором.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники СБУ Чернігівської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
