Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоПодії

До суду скеровано справу про постачання армії несправних ліжок за завищеними цінами

Договір уклали без тендеру, використавши підконтрольні компанії для імітації конкуренції.

до суду скерували справу про постачання армії несправних ліжок
Фото: прокуратура

До суду скеровано справу про постачання армії несправних ліжок за завищеними цінами, повідомив Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, наприкінці 2022 року підприємець, залучивши двох знайомих бізнесменів та керівництво КЕВ м. Вінниці, організував постачання 1400 ліжок майже вдвічі дорожче від ринкової вартості.

Частина продукції виявилась неякісною та непридатною до використання. Договір уклали без тендеру, використавши підконтрольні компанії для імітації конкуренції.

Внаслідок схеми держава втратила понад 2,7 млн грн. Частину збитків вже відшкодовано, але прокуратура додатково вимагає стягнення ще 2,3 млн грн у цивільному позові.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо 7 осіб.
