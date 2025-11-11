Договір уклали без тендеру, використавши підконтрольні компанії для імітації конкуренції.

до суду скерували справу про постачання армії несправних ліжок

До суду скеровано справу про постачання армії несправних ліжок за завищеними цінами, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підприємець, залучивши двох знайомих бізнесменів та керівництво КЕВ м. Вінниці, організував постачання 1400 ліжок майже вдвічі дорожче від ринкової вартості.

Частина продукції виявилась неякісною та непридатною до використання. Договір уклали без тендеру, використавши підконтрольні компанії для імітації конкуренції.

Внаслідок схеми держава втратила понад 2,7 млн грн. Частину збитків вже відшкодовано, але прокуратура додатково вимагає стягнення ще 2,3 млн грн у цивільному позові.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо 7 осіб.