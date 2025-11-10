Сили спецоперацій вдарили по нафтобазі "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму

У ніч на 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по нафтобазі "Гвардійська" у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Сили спецоперацій у Телеграм.

"Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази. Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць", — ідеться у повідомленні.

Нафтобаза "Гвардійська" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії.



"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії", — наголошують у ССО.