На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо цивільних

Через російські обстріли на Херсонщині поранень зазнали четверо цивільних. Також пошкоджені будинки.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. За даними слідства, упродовж дня 10 листопада російська армія атакувала населені пункти Херсонщини з артилерійської, мінометної зброї, систем залпового вогню та за допомогою дронів. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російських атак постраждало четверо цивільних. "Три жінки та один чоловік, отримали травми у Херсоні та передмісті внаслідок артилерійських обстрілів", — зазначають у прокуратурі. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, вантажний і легковий автотранспорт, господарчі споруди тощо. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.