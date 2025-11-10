До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень ворог обстріляв 48 населених пунктів Харківщини, вбив трьох і поранив 29 людей

Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки та шість приватних будинків.

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 45 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр.

Унаслідок обстрілів постраждали 29 людей, серед них – 10-річна дівчинка, троє людей загинули, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 13 ракет “Іскандер-М”;
  • 10 керованих авіаційних бомб;
  • 118 безпілотників типу “Герань-2”;
  • три дрони типу “Молнія”;
  • сім fpv-дронів;
  • та 99 БпЛА, тип яких встановлюється.

Значних руйнувань окупанти завдали у Чугуївському районі, де пошкоджено два приватні будинки, два навчальні заклади, відділення пошти, СТО, 40 автомобілів, два вантажні автомобілі, мікроавтобус, оздоровчий заклад. а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства.

Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки, шість приватних будинків, три господарчі споруди, два автомобілі, сільськогосподарське підприємство, гараж, електромережі.

У Куп’янському районі ворог пошкодив два багатоквартирні будинки, 15 приватних будинків, господарчі споруди, чотири автомобілі.
