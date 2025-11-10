Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки та шість приватних будинків.

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 45 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр.

Унаслідок обстрілів постраждали 29 людей, серед них – 10-річна дівчинка, троє людей загинули, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 ракет “Іскандер-М”;

10 керованих авіаційних бомб;

118 безпілотників типу “Герань-2”;

три дрони типу “Молнія”;

сім fpv-дронів;

та 99 БпЛА, тип яких встановлюється.

Значних руйнувань окупанти завдали у Чугуївському районі, де пошкоджено два приватні будинки, два навчальні заклади, відділення пошти, СТО, 40 автомобілів, два вантажні автомобілі, мікроавтобус, оздоровчий заклад. а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства.

Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: два багатоквартирні будинки, шість приватних будинків, три господарчі споруди, два автомобілі, сільськогосподарське підприємство, гараж, електромережі.

У Куп’янському районі ворог пошкодив два багатоквартирні будинки, 15 приватних будинків, господарчі споруди, чотири автомобілі.