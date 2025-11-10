До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ДПС зафіксувала масову розсилку фейкових електронних листів нібито від податкової

Ці листи містять шкідливе програмне забезпечення. 

ДПС зафіксувала масову розсилку фейкових електронних листів нібито від податкової
Ілюстративне фото
Фото: chudniv.news

Державна податкова служба знову зафіксувала факт масової розсилки електронних листів нібито від її імені, які містять шкідливе програмне забезпечення.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Зазначається, що шахраї маскують свої адреси під нібито адреси ДПС, які насправді не мають жодного стосунку до податкової ([email protected], [email protected]). Тема повідомлень – "Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки".

ДПС наголосила, що не здійснює відправлення таких повідомлень, а електронні адреси, з яких надсилаються ці листи, не належать податковій.

"Ці листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача. Також існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами. Додатки (вкладення) до електронних поштових повідомлень можуть містити віруси та шкідливе програмне забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .zip або .rаr формату, а також файлів з розширенням .scr, .ехе.

ДФС рекомендує громадянам: 

  •  не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;
  •  дотримуватися правил особистої кібергігієни;
  •  бути обережними та уважними навіть якщо адреса електронної пошти здається легітимною – зловмисники можуть маскувати адресу відправника;
  •  за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.

Раніше Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені МВС через фейковий сайт-дублікат. 
