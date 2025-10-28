Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Податкова служба попередила про шахраїв, які розсилають небезпечні електронні листи від її імені

Листи містять шкідливі файли, відкриття яких запускає програму для несанкціонованого доступу до комп’ютера.

Податкова служба попередила про шахраїв, які розсилають небезпечні електронні листи від її імені
шкідливе ПЗ
Фото: Держспецзв'язку

Шахраї проводять масову розсилку фейкових електронних листів «від імені» ДПС. 

Про це повідомила в.о. керівника Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, у темі таких листів вказують «фінансова перевірка за фактом легалізації коштів».

Карнаух наголосила, що ДПС не має до цієї розсилки жодного стосунку. Листи містять шкідливі файли, відкриття яких запускає програму для несанкціонованого доступу до комп’ютера користувача. Це може призвести до зараження системи вірусами і втрати даних.

Шахраї надсилають повідомлення з електронних адрес, які не мають жодного зв’язку з офіційними скриньками ДПС.
﻿
