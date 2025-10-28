Псевдоіталійський взуттєвий бренд Carlo Pazolini закрив останній магазин в Україні

Насправді він має російське походження, хоча стиль і дизайн взуття орієнтовані на європейські тренди.

Мережа Carlo Pazolini закрила свій останній магазин і пішла з українського ринку.

Про це повідомляє NV Бізнес.

"Наші магазини в Україні припинили свою діяльність", - повідомили в контакт-центрі Carlo Pazolini, додавши, що на це рішення "вплинуло багато факторів".

Бренд заснований у 1991 році російським інженером Іллею Рєзніком, який спочатку займався імпортом взуття. Назва бренду та його позиціонування як "італійського" - маркетинговий хід. Насправді він має російське походження, хоча стиль і дизайн взуття орієнтовані на європейські тренди.

Перший магазин в Україні Carlo Pazolini відкрила у 1997 році. Станом на жовтень 2012 року мережа мала 21 магазин у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Вінниці та Рівному.