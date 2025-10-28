Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаЕкономікаБізнес

Псевдоіталійський взуттєвий бренд Carlo Pazolini закрив останній магазин в Україні

Насправді він має російське походження, хоча стиль і дизайн взуття орієнтовані на європейські тренди.

Псевдоіталійський взуттєвий бренд Carlo Pazolini закрив останній магазин в Україні
Магазин Carlo Pazolini
Фото: ikiev.ua

Мережа Carlo Pazolini закрила свій останній магазин і пішла з українського ринку. 

Про це повідомляє NV Бізнес.

"Наші магазини в Україні припинили свою діяльність", -  повідомили в контакт-центрі Carlo Pazolini, додавши, що на це рішення "вплинуло багато факторів". 

Бренд заснований у 1991 році російським інженером Іллею Рєзніком, який спочатку займався імпортом взуття.  Назва бренду та його позиціонування як "італійського" -  маркетинговий хід. Насправді він має російське походження, хоча стиль і дизайн взуття орієнтовані на європейські тренди.

Перший магазин в Україні Carlo Pazolini відкрила у 1997 році. Станом на жовтень 2012 року мережа мала 21 магазин у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Вінниці та Рівному. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies