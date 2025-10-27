Шмигаль: Україна і Хорватія поглиблюють оборонно-промислову співпрацю

Україна очікує 14-й пакет допомоги найближчим часом і 15-ий — до кінця року.

Україна і Хорватія посилюють спільні оборонні спроможності.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, в Києві підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем.

«Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року», — зазначив глава українського Міноборони.

Він подякував Хорватії за 13 пакетів військової допомоги на понад €200 млн і додав, що Україна очікує 14-й пакет найближчим часом і 15-ий — до кінця року.

Сторони також обговорили спільну участь у механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

Шмигаль підкреслив важливу роль Хорватії у Коаліції з розмінування. Хорватська компанія DOK-ING уже передала Україні 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин у нашій країні.

Окремо під час зустрічі обговорили потенціал спільного виробництва FPV-дронів — за словами міністра, Хорватія виявляє до цього значний інтерес.