Шмигаль: Україна і Хорватія поглиблюють оборонно-промислову співпрацю

Україна і Хорватія посилюють спільні оборонні спроможності.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, в Києві підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем.
«Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року», — зазначив глава українського Міноборони.
Він подякував Хорватії за 13 пакетів військової допомоги на понад €200 млн і додав, що Україна очікує 14-й пакет найближчим часом і 15-ий — до кінця року.
Сторони також обговорили спільну участь у механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.
Шмигаль підкреслив важливу роль Хорватії у Коаліції з розмінування. Хорватська компанія DOK-ING уже передала Україні 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин у нашій країні.
Окремо під час зустрічі обговорили потенціал спільного виробництва FPV-дронів — за словами міністра, Хорватія виявляє до цього значний інтерес.