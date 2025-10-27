Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Компанія Saab готова відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
Компанія Saab готова відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні

Завод хочуть відкрити в межах укладеної угоди про купівлю Києвом 150 винищувачів. 

Компанія Saab готова відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
JAS-39C Gripen , ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Шведська компанія Saab готова відкрити завод із фінального складання в Україні в межах запропонованої угоди щодо купівлі Києвом до 150 винищувачів Gripen.

Про це заявив генеральний директор шведського оборонного концерну Мікаель Юганссон у коментарі Financial Times.

За його словами, контракт з Україною на 100–150 літаків фактично подвоїть виробничі потреби Saab щодо Gripen навіть попри те, що компанія вже інвестує в збільшення виробництва до 20–30 Gripen на рік у Бразилії.

"Це не так просто під час війни, але було б чудово створити потужності щонайменше для фінального складання та тестування, а можливо й часткового виробництва в Україні", – сказав глава Saab.

Він додав, що компанія також планує збільшувати потужності в Бразилії, а потенційно – у Канаді та інших країнах Європи.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо купівлі літаків Gripen, однак фінансування ще не узгоджено.

Україна вже отримала деякі із американських F-16, але Gripen вважаються більш придатними для її потреб, адже вони спроєктовані для протидії Росії, можуть злітати та сідати на звичайних дорогах, потребують меншого обслуговування та більш гнучкі в експлуатації, ніж F-16.

У разі укладення угоди це стане великим поштовхом для Saab, яка наразі продала 60 винищувачів Gripen останньої модифікації Швеції, 36 – Бразилії, 4 – Таїланду.

Крістерссон обговорює можливі варіанти фінансування угоди з лідерами ЄС. За словами Юганссона, один із варіантів – використати частину заморожених російських активів, якщо вдасться досягти політичної домовленості. Однак Бельгія поки блокує розгляд цього питання в ЄС.

"Потрібно остаточно визначити фінансову модель, яку зараз обговорюють на політичному рівні: яку частину фінансового тягаря візьме на себе Швеція, яку частину зможуть розділити інші країни, і скільки можна буде покрити за рахунок конфіскованих російських активів. Поки що це не на 100% зрозуміло", — зазначив Юганссон.

Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі Sash Tusa з компанії Agency Partners розповів, що Saab має "кращі шанси збільшити виробництво, ніж більшість інших". За його словами, пікове виробництво Gripen колись становило 18 літаків на рік, а зараз Saab випускає трохи більше половини цієї кількості.

За його словами, Gripen має гнучкий та диверсифікований ланцюг постачань, що може допомогти в нарощуванні обсягів.

  • За словами президента Володимира Зеленського, перші винищувачі Gripen мають з'явитися в Україні наступного року. 
  • Нещодавно українське Міноборони розповіло, що шведська оборонна компанія Saab AB домовилась про спільне виробництво систем протиповітряної оборони в Україні.
  • Saab – провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка налічує 25 000 працівників. Saab проєктує, виробляє й обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але вона веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.
