«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас

Авторинок на Столичному зранку у неділю — не найбагатолюдніше місце. Автомобілів, здається, в кілька разів більше, ніж охочих їх купити. Молода пара роздивляється білий Nissan за $17 700. Авто має пошкоджене заднє праве крило, це типовий «американський биток» — придбаний на аукціоні в США і відновлений в Україні для продажу. Точніше, саме це — показово не відновлене. Продавець гордо демонструє крило: мовляв, бачте, які легкі пошкодження, фактично ж, нова машина. Пара оглядає і відходить. Таких же моделей Nissan вони вже бачили з десяток і про кожен чули, що пошкодження мінімальні, а ціни при цьому геть різні — 12 тисяч доларів, 14-ть, 15-ть. «Е ні, так ви машину не купите», — посміюється вслід продавець.

Фото: avtobazar.kiev.ua Авторинок Столичний

І він знає, що каже, – придбати в Україні відносно нове авто (випущене після 2015 року), ввезене не з США і без ДТП в анамнезі – дуже складно. Биті американські авто заполонили наш авторинок і дороги так, що навіть «євробляхам» місця мало. Чому стався цей американсько-автомобільний бум, чи довго триватиме ейфорія і як взагалі це оцінювати – як отриманий нарешті доступ до дешевих сучасних авто чи як завалювання України металобрухтом?

Попиту війна не завадила

Ще кілька років тому «битки з Америки» викликали у покупця скепсис. Їх, здебільшого, треба було замовляти, чекати і подеколи навіть ремонтувати самостійно. Такі процедури розцінювались українцями в певному сенсі як авантюра і багато автолюбителів обирали простіші варіанти – вживані, але офіційно ввезені в Україну, або ж і пригнані, але з Європи. Бо минув вже час, коли до «євроблях» ставилися з недовірою, ринок освоїли і шляхи постачання-пригону авто з Європи налагодили. Та потім і заокеанський трафік налагодився настільки, що сьогодні на ринку вже складно (особливо у певних сегментах) відшукати вживане авто, походженням не зі США. Якщо шукаєш, скажімо, недизельну автівку за 10-15 тисяч доларів, молодшу 10 років і тільки певних марок, то знайти у себе в регіоні не американський варіант — задача ще та. Заб’ємо на сайті купівлі-продажу авто Auto.ria, наприклад, популярний кросовер Volkswagen Tiguan: 2846 пропозицій. Приховуємо машини з США – лишається 1129. Відфільтрувати ще за роком випуску (2015+) і ті, що побували в ДТП, – 582, майже вп’ятеро менше. Тобто биті і американські авто – цілком нормальна пропозиція.

Український авторинок ще тільки формується, і навіть зараз розвивається, попри тяжкі економічні часи, говорить співзасновник та CEO Інституту досліджень авторинку (ІДА) Станіслав Бучацький. Рухаємося до показників розвинених країн — у Польщі, наприклад, припадає 600 автівок на 1000 осіб, в США — 797, а у нас — 260-270. «І то вже добре, років 3-4 було 250-260, — каже автоексперт. — Тож, попит на авто є і буде, бо рівень автомобілізації вдвічі нижчий ніж у Європі».

Фото: Stanisław Buczacki /facebook Станіслав Бучацький

Але рухаємося повільно і своєрідно. Можливостей купити нове авто в українців в останні роки стало ще менше, ніж було. До війни, за словами Бучацького, в Україну ввозили 10 тис. нових машин на місяць, а тепер — близько 5000. І то частину купують компанії, державні установи тощо. «Європейці купують нові авто за програмами кредитування, лізингу на лояльних умовах, 70% продажів нових машин в більшості країн Європи відбувається саме так, — пояснює він. — Це — драйвер продажів нових авто. А в Україні немає таких класних умов кредитування». Тож, заплатити треба відразу, і наразі дозволити собі таку розкіш можуть близько 40-50 тисяч українців, каже співзасновник ІДА.

Грошей небагато, а автомобіль треба. Більшості охочих мати машину лишається тільки йти на ринок вживаних авто. Це значно дешевше. От сьогодні в салонах нова Toyota Camry 9 покоління коштує від $35 800, а вживані Camry є на будь-який гаманець, можна й за $3000-4000 придбати. «За 9 місяців імпорт вживаних авто в Україну становив 188 тис. одиниць. Це трохи менше, ніж було торік (на 0,7%)», — каже Олег Омельницький, директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting. А нових, виходить – усього близько 45 тис. Учетверо менше.

Фото: Укрінформ Олег Омельницький

Ринок дочекався сприятливих умов і наповнився вживаним товаром. У 2016 і 2018 роках відбулися зміни у законодавстві, що дозволили імпортувати вживані автівки за прийнятними митними ставками. «Доти правила імпорту були фактично «заборонними», через неадекватні ставки ніхто їх не ввозив», — каже автоексперт. Через несприятливі умови на всю Україну працювали одиниці автокомісійних майданчиків, компаній, що професійно займалися продажем вживаних машин.

І лише протягом останніх семи років в Україні формується цивілізований, за його словами, ринок авто (в тому сенсі, що автомобіль – більше не розкіш, як за СРСР, а «побутова техніка»). Сформувались цілі мережі компаній, що налагодили ланцюжки постачання і реалізації. Ще у січні 2022 року в Україну завозили по 50 тис. вживаних авто на місяць, каже Бучацький. Сьогодні — відсотків на 40% менше завозять, показник впав до 25-30 тис. на місяць. Але попит на них – майже, як довоєнний. «Судимо про нього по 80-100 тис. (залежно від сезону) внутрішніх перепродажів авто на місяць. Це близько до рівня до повномасштабного вторгнення», — каже автоексперт. І це, незважаючи на усі наші демографічні й економічні проблеми. «Війна показала, наскільки важливо мати можливість переїхати з місця на місце», — припускає аналітик ІДА.

Фото: Lb.ua Автівки на єврономерах в Києві .

Чим нас взяли американці

Ще до минулого року близько 60% імпорту припадали на вживані європейські авто, 30% — на американські, і ще 20% ввозили з Південної Кореї та низки інших країн, навіть ОАЕ, наприклад. Але ситуація в кишенях українських, так би мовити, автолюбителів тільки погіршується. Курс євро знову зріс, а розрахунок акцизу на ввезення авто в Україну прив’язаний до цієї валюти. Машини з Європи дорожчали на очах, а українці традиційно шукали, що дешевше. «Тому почали більше купувати авто з Америки, бо аналогічний «європеєць» обходиться на 30-40% більше», — пояснює Бучацький. 80% вживаних автівок, які купують-продають, коштують до 8-10 тис доларів, каже він. Найпопулярніші — з цінової категорії 3-5 тисяч. «Оце і є реальна купівельна спроможність більшості українців», — констатує експерт.

І десь з минулого року стався помітний перекіс ринку в бік американського автопрому: близько 50 його відсотків — вже за авто з США, вважає він.

Із січня по вересень 2025 року в Україну завезли понад 37,1 тис. вживаних авто зі США і це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром". Причому це не обов’язково саме американські марки: торік, відзначаючи зростання популярності напрямку, компанія Carfast Express робила топ-6 популярних марок, які українці імпортували наприкінці року. І серед шести лідерів — три європейські: Volkswagen, Audi, BMW.

Везуть і купують, бо дешево, визначає головну причину тенденції співзасновник ІДА. Honda Accord 2020 року з пробігом близько 38 000 миль була придбана на аукціоні за $6 700, після доставки і розмитнення її загальна вартість склала $14 260, підраховували у Carfast Express. А на українському ринку ціна на цю модель стартувала тоді з $23 000. Звісно, не найбюджетніший приклад. Бо ціна лоту на страховому аукціоні в США, звідки й беруться авто для нашого ринку, як видно з відкритих джерел, може становити всього $350-450.

Фото: bidfax.info Ось приклад Ніссан Рог 2020 року, вартість на аукціоні якого склала 4600 доларів.

Фото: LB.ua Той самий Ніссан Рог 2020 року, обійшовся з ремонтом 15000 доларів.

«Американські битки» догодили і постачальникам, і покупцям. Водії відносно дешево купують досить молоді «нафаршировані» авто з невеликим пробігом, яких у Європі чи серед українських пропозицій за такі гроші не дістанеш, а імпортерам зручно задовольняти їхній попит. «Це дуже добре для бізнесменів, які ганяють такі автівки, їх можна придбати за дуже низькою ціною», — каже автоексперт Олег Назаренко. І чітко розрахувати витрати і прибутки, додає Бучацький. Кінцева вартість такого авто абсолютно зрозуміла: прораховується вартість розмитнення від ціни лоту, тариф на доставку фіксований, бо ясно, з якого штату в який порт Європи все припливає. Доставка – не захмарна, на рівні $1500. «Все прогнозовано і ви копійка в копійку розумієте, скільки коштуватиме авто до прибуття у ваше місто, — каже він. — Хоча далі — ремонт, а по фото з аукціону лише приблизно можна уявити, скільки він коштуватиме».

Скоро, дешево — але ненадійно

Але в Україні і цю проблему розв’язали. Не обов’язково ж відновлювати авто на продаж дорого і якісно. 90% авто з США – після ДТП і визнані такими, що відновлювати їх нераціонально, невигідно, каже Станіслав Бучацький. А українські майстри зроблять це значно дешевше, і на додачу в нас немає строгих законодавчих вимог до такого відновлення. «В США і Європі вони такі, що відновлення, наприклад, електрокарів після ДТП коштує, як пів машини чи й більше, — пояснює автоексперт. — А в Україні навіть обов’язкового техогляду немає для легкого приватного транспорту, а якість відновлення тим більше ніхто не контролює». Можна десь в гаражі привести автівку як-небудь до стану, щоб вона їхала, повертала і гальмувала – все, можна в продаж. «З одного боку, це добре для людей, бо машини стали доступні, але не всі, хто їх відновлює, робить це якісно, тож, потім є питання до безпеки використання таких авто», — визнає Бучацький.

95% авто після ДТП зі Штатів – категорії junk та only parts, тобто – лише на запчастини або в металобрухт, каже Олег Назаренко. «Вони й продаються вже не як автівки, а лише як набори запчастин, бо такі рішення щодо них ухвалюють згідно з законодавством, — пояснює він. — Це коли у автомобіля порушено геометрію кузова, спрацювали подушки безпеки, пошкодження такі, що навіть після відновлення будуть втрачені ребра жорсткості, а отже — засіб небезпечний для водія».

Фото: w8shipping.ua] Copart (Копарт) — автомобільний аукціон у США

А за нашим законодавством такі екземпляри не заборонено ставити на облік. Імпортери просто викидають американські документи, де авто охарактеризоване як junk чи only parts і роблять лише договори купівлі-продажу, в яких категорія авто не вказана — лише марка, модель і VIN-код. «Тому й кажу, для бізнесу це дуже вигідний напрям, а от стосовно громадян… Хтозна, як ці авто можуть себе проявити».

Вигідний — не те слово. Щоб пригнати авто з Європи, треба конкурувати з європейцями, бо вони теж активно купують вживані авто. А американці на junk та only parts не претендують (тільки сервіси, яким треба запчастини, але то геть інший рівень конкуренції), тож тут українські бізнесмени конкурують тільки між собою. «А якщо ціна лоту стартує з 1 долара, то вони можуть і домовитися між собою: сьогодні я куплю його за 100-500 доларів, а завтра – ти», — пояснює Назаренко. Хоч доставка з-за океану значно дорожча, ніж пригон з Польщі, та ціна лоту це компенсує.

А про ребра жорсткості Олег Назаренко пояснює так: сірникову коробку долонею не розтовчеш, але коли вдариш кулаком, то потім хоч і розправиш до колишньої форми, вже буде досить легко плеснути, і коробка зімнеться. «Ці авто менш безпечні на дорогах, але - це право кожного українця обирати», - каже автоексперт.

«Не всі готові купувати биті авто, хоч і з перевагою в ціні», — каже Омельницький. Альтернатива є, хоч доведеться й поморочитись, щоб відшукати. Повертаючись до прикладу Tiguan — з усіх підходящих варіантів у Києві лише два значилися як офіційні, не з США. Та перевірка за VIN-кодом показала, що ці два «тігуана» були зібрані в Калузі і якимись шляхами в обхід заборони на російські товари заїхали в Україну у 2016-2017 роках. Так собі альтернатива.

Фото: avtovikup.kh.ua

«Якщо відфільтрувати для себе тільки європейські бренди (Франція, Італія, Чехія), найімовірніше, що американців пошук не видасть і спокійно знайдете авто європейського походження і навіть не бите», — каже Олег Омельницький. Німецькі — вже не факт, бо, наприклад, Volkswagen у Мексиці завод має.

Але є ще третій важливий гравець вживаного авторинку — Південна Корея. «Сьогодні в Києві можна чимало побачити Kia К5 чи Hyundai Sonata (часто — в таксі) — от вони і є саме з корейського ринку, вживані, але не биті, — каже експерт. — Тобто, якщо такі певні моделі обираєте, то найімовірніше, знайдете авто з Південної Кореї».

Програли навіть «євробляхи»

Цінами і прозорістю купівлі європейський ринок поступається американському. Страхові аукціони абсолютно прозорі, досить вбити в браузері VIN-код авто (унікальний номер, що містить зашифровану інформацію про нього) і будь-хто бачить, почім продали авто. У митниці немає сумнівів щодо цього і всі американські машини оформляють за реальною ціною, каже Станіслав Бучацький. А оскільки мито — це відсоток від вартості, дуже важливо, в скільки митниця авто оцінила.

А от з «європейцями» — проблема. Довести, скільки насправді заплатив, складно. «І з одного боку, є люди, які роблять документи з заниженою ціною, з іншого - покупець може доводити, що справді придбав дешевше, ніж в середньому на ринку, але митниця не вірить і піднімає ставку, - каже аналітик ІДА. – Тоді її через суд скасовують, але то зайві клопоти». Хто не хоче клопоту, обере «пригнанця» з США.

Клієнт на американську машину — це людина, яка готова змиритися з історією авто (ДТП, затоплення, вандалізм), вважає Станіслав Бучацький. А європейські машини стараються купити ті, кому важливо, щоб була хоч і старіша, та «не бита, не мальована і пристосована до європейських норм та стандартів.

Фото: cargoline.com.ua Америнканські автівки на продаж після вандалізму

Звісно, були часи, коли і щодо «євроблях» в Україні вважали – «Європа завалює нас металобрухтом, нічого хорошого сюди не пришлють». Купувати їх теж вважалося лотереєю. За словами Бучацького, справа швидше у стереотипах і образі мислення українців. Бо конкуренції з поганеньким вживаним Volkswagen не витримали нові «ланоси», хоч як ці «народні автомобілі» й захищали від конкурентів законодавчо.

Ще одна причина «американського буму» — пільговий період розмитнення електрокарів. З нового року він закінчиться і на імпорт вживаних та нових «електричок» буде додатково нараховуватися ще 20% митної вартості, каже експерт ІДА, і вони додадуться до кінцевої ціни. На думку Олега Назаренка, на цілих 30% ціни зростуть. «Хто думає про придбання електрокару – вже час, бо поки можна брати недорого».

Тож люди, які планували таку покупку і вагалися, пришвидшуються, щоб зекономити. А імпортери мають намір на цьому заробити, тому ввозять зараз побільше, щоб почекати пів року і навесні 2026 року продати вже з маржею 20%. Тобто нарощування поставок з США — це ще й реакція ринку на зміну правил в Україні. «Але це тимчасово, постійного зростання не буде», — впевнений аналітик.

Коли в Україні «прикрутять гайки» — потік зменшиться

«10 років тому в Україні «жигулі» коштували 3000 доларів, — нагадує Бучацький. — Маючи такі суми, люди просто обирали не їх, а «євробляхи», хоч їх якість була різна. І досі ці всі машини з-за кордону заміщують умовні «жигулі»». Це не добре й не погано, а вже як є — всі б раді купувати нове, та нема за що. А мобільність потрібна.

Фото: taurus-group.com.ua HAIL -Авто на аукціоні з таким позначенням після граду, ураганів та інших природних явищ. Найчастіше вони не мають механічних ушкоджень. Основна проблема у зовнішніх дефектах: подряпини, вм'ятини кузова або пошкодження лобового/заднього скла

Наразі пригнані авто мають переваги: в Європі вищі вимоги до обслуговування, техогляд — не купиш за гроші. І немає культури ремонту автівок в гаражах. «В низці країн є публічні онлайн-реєстри, де можна перевірити пробіг машини, — каже Бучацький. — В Україні ж цього немає, а згідно нашого дослідження, значна частина автомобілів, які у нас продаються, мають скручений пробіг». За це немає ніякої відповідальності за законом, тоді як в ЄС — це кримінальне правопорушення.

Але рано чи пізно законодавство в цій галузі треба буде адаптувати до європейського, це одна з умов євроінтеграції. Воно у нас дуже кульгає, каже співзасновник ІДА. Наприклад, авто з-за кордону підлягає сертифікації — чи відповідає нормам України. Чи під правильним кутом світять фари, чи відповідають нашим стандартам паски безпеки тощо. «Це абсурд. Якщо авто має європейський сертифікат, навіщо додатково перевіряти?» — каже Бучацький. А от техогляд при цьому не роблять, і можна в машині вирізати, скажімо, каталітичний нейтралізатор (досить коштовна річ в дизельній машині, яка збирає шкідливі мікрочастинки) і ніхто цього не виявить.

Необхідно почати перевіряти якість відновлення «битків». Поки що – це ризики клієнта. «Хтось подивиться фото пошкоджень авто з аукціону і не купить, а хтось не подивиться», — міркує автоексперт. А постраждати може не тільки водій, а й інші безневинні учасники руху.

Фото: taurus-group.com.ua Top / Roof (Дефекти даху, верху автомобіля)

Ще одна українська особливість — у нас можна просто написати в сервісному центрі заяву про зняття авто з обліку для утилізації. «І ніхто не проконтролює, куди його подінеш. Я не мушу його правильно утилізувати, можу кинути в садку», — каже Бучацький. А LB.ua відомі випадки, коли такі авто ще успішно відновлювали і продавали без документів для використання десь в селі, де ніхто не спитає про облік. Це все, м’яко кажучи, не по-європейськи і настане час, коли вживані авто стануть менш зручним товаром.

А щодо «битків» — виходить, українці доступно автомобілізуються завдяки потужності американського автопрому. Так, найпопулярніші у «пригоні» з США Tesla сьогодні — вже не екзотика для України, вони можуть коштувати всього 12-13 тисяч доларів, каже Бучацький — це як Ford Mondeo. Але це теж — поки наш ринок «дикий». Саме відсутність контролю і системи зобов’язань зробило «американців» привабливими в Україні. А європейські стандарти дуже жорсткі: привіз авто з США — адаптуй. «А це – замінити всю оптику, паски безпеки, бокові дзеркала, додати задній протитуманний ліхтар тощо — тобто на рівному місці ще кілька тисяч євро вкласти», — каже аналітик ІДА. Тож коли настане час вдосконалювати національне законодавство, сотні тисячам власників придбаних раніше «битків», звісно, не заборонять виїжджати на дорогу, міркує він. Ймовірно, буде перехідний період, а нові авто вже з новими правилами ввозитимуть.

Фото: taurus-group.com.ua NORMAL WEAR - Природний знос

А поки що працюватиме закон попиту і пропозиції. «Поки українці готові купувати, бізнес везтиме «битки», щоб задовольнити попит», — каже Бучацький. Потік зменшиться чи припиниться, тільки коли зміняться вимоги до технічного стану імпортних авто і адаптації до нашого ринку. Стануть дорожчими – втратять популярність. «Не були б вони зараз на 30-40% дешевшими за європейські — думаю, ніхто б не морочився з їхньою доставкою з-за океану», — каже автоексперт. Вплинути можуть і події в самих США, де, наприклад, в результаті пандемії авто подорожчали (їх менше виробили). А якщо з якихось причин на ринку поменшає, то лоти на аукціонах подорожчають і українці їх менше куплять. «Зрештою, нинішня адміністрація США діє непередбачувано, статися (зокрема, в митній політиці) може будь-що і тамтешні зміни вплинуть на український авторинок», — говорить аналітик.