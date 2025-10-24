Що не так з мобілізацією
Прем'єрка відповіла, чому кошти на імпорт газу виділили лише вчора

Терміново треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу. 

Прем'єрка відповіла, чому кошти на імпорт газу виділили лише вчора
Юлія Свириденко на засіданні Ради
Фото: скриншот

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, чому уряд виділив кошти на закупівлю імпортного газу учора, а не раніше. Причиною є необхідність закрити потреби, що виникли внаслідок нещодавніх російських ударів.

Загальні втрати внаслідок атак публічно не озвучуватимуть. Під час години запитань до уряду, трансльованої каналом "Рада", Свириденко нагадала, що в сховищах до початку опалювального сезону планували накопичити 13,2 млрд метрів кубічних газу.

“Ця задача досягнута, у нас дійсно такий обсяг був. Не хочу казати на загал про втрати газовидобутку внутрішнього, але це пов’язано з тим, що нам терміново зараз треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу”, – сказала прем’єрка. 
