НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5% через збереження інфляційних ризиків

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як зазначили в регуляторі, попри поступове зниження інфляції, інфляційні очікування залишаються високими, а ризики її прискорення зростають через енергетичний дефіцит і підвищені бюджетні потреби.

«Щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та забезпечити зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови», — йдеться в повідомленні регулятора.

За оцінками Нацбанку, споживча інфляція у вересні знизилася до 11,9%, а базова — до 11,0%. Зниження цін відбулося швидше, ніж прогнозувалося, насамперед завдяки гарним врожаям. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишається стійким через високі витрати бізнесу на енергію та оплату праці.

НБУ прогнозує, що інфляція поступово сповільниться до 9,2% у 2025 році, 6,6% — у 2026-му та 5% — наприкінці 2027 року.

Економічне зростання, за оцінками центробанку, триває, однак темпи залишаються помірними через наслідки війни. У 2025 році зростання ВВП очікується на рівні 1,9%, у 2026 році — 2%, а в 2027-му — 2,8%.

Регулятор наголосив, що основним ризиком для економіки й цінової стабільності залишається перебіг війни, зокрема руйнування енергетичної інфраструктури, нестача робочої сили та можливі затримки зовнішнього фінансування.

Водночас обсяги міжнародної допомоги наразі є достатніми для покриття дефіциту бюджету без емісії та підтримання стабільності валютного ринку. До кінця року Україна очікує ще близько 15 млрд доларів зовнішнього фінансування.

НБУ також повідомив, що зниження облікової ставки можливе не раніше першого кварталу 2026 року, якщо інфляційні ризики почнуть послаблюватися.

Повну версію жовтневого макропрогнозу Нацбанк оприлюднить 30 жовтня, а підсумки обговорення членів Комітету з монетарної політики — 3 листопада. Наступне засідання з питань монетарної політики заплановане на 11 грудня 2025 року.