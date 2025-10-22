«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури

Загалом банк уже виділив понад 168 млн євро для українських міст.

Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури
Європейський інвестиційний банк
Фото: Facebook/European Investment Bank

Україна залучила 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації чотирьох проєктів, спрямованих на підтримку розвитку міст. 

Гроші вже надійшли до спеціального фонду державного бюджету, повідомили у Міністерстві фінансів.

13,3 млн євро передбачені за проєктами «Програма розвитку муніципальної інфраструктури» та «Міський громадський транспорт України». Ще 14,7 млн євро — за проєктом «Міський громадський транспорт України 2», а 4,8 млн євро — за проєктом «Енергоефективність громадських будівель в Україні».

Отримані кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання і водовідведення, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища біля Львова, енергоефективність громадських будівель, а також на закупівлю рухомого складу громадського транспорту у Києві, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Камʼянському, Дніпрі та Кременчуці.

ЄІБ уже профінансував понад 168 млн євро для українських міст, додали у Мінфіні.

Найбільше — 121,1 млн євро — спрямували на оновлення громадського транспорту.

Кошти надають нашій державі у межах ініціативи Ukraine Facility під гарантії Єврокомісії.

Загальний кредитний портфель банку в Україні охоплює 27 проєктів на суму 4,7 млрд євро, що робить його одним із найбільших фінансових партнерів країни серед міжнародних інституцій.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies