Українські та нідерландські інвестори розпочали будівництво заводу “Фіднова Центр” у Черкаській області

Запуск заводу заплановано на третій квартал 2026 року.

Інвестиційна компанія EFI Group разом з партнерами оголосила про початок будівництва сучасного заводу “Фіднова Центр” із виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів у Черкаській області. Попри війну український бізнес вкладає у перший етап проєкту 14,4 млн євро. Та загальні інвестиції плануються понад 20 мільйонів євро.

Мажоритарним інвестором виступає EFI Group спільно зі стратегічним партнером, провідними нідерландськими та данськими виробниками технологій і обладнання у переробній галузі. Новий об’єкт стане другим заводом під брендом Feednova після успішного запуску першого підприємства у Львівській області у 2021 році. Підприємство експортує понад 80% продукції до країн ЄС та продовжує власний розвиток через введення нових виробничих ліній та реалізацію проєктів енергетичної ефективності.

«Для нас “Фіднова Центр” це не просто інвестиція у виробництво, а приклад сталого розвитку української аграрної галузі. Другий завод з виготовлення викосопротеїнових домішок критично необхідний для сучасної м’ясопереробної галузі. Ми створюємо інфраструктуру для ефективної переробки, яка одночасно зменшує екологічні ризики, створює робочі місця і формує додану вартість всередині країни. Черкащина це ідеальне місце для цього заводу: тут є сильні агропідприємства, логістика і, головне, підтримка місцевої громади», – поділився Ігор Ліскі, засновник компанії EFI Group.

Запуск заводу заплановано на третій квартал 2026 року. Підприємство створить понад 80 робочих місць у громаді та вплине на розвиток агропромислових комплексів області. Зокрема, новий завод стане першим в центральній частині країни, що перероблятиме сировину зовнішніх постачальників.

Компанія надаватиме послуги зі збирання, транспортування, підготовки та переробки побічних продуктів тваринного походження, які не можуть використовуватися в харчуванні людини. Важливо також, що виробництво займатиметься саме переробкою свіжих побічних продуктів тваринництва, а не утилізацією відходів. Введення європейських стандартів якості на всіх етапах роботи підприємства дозволить змінити застарілу практику поводження з такими продуктами. Сировину постачатимуть м’ясопереробні комбінати, птахофабрики, забійні цехи та фермерські господарства центральних регіонів України.

Підприємство включатиме чотири виробничі лінії, що дозволять переробляти понад 150 тонн сировини на добу та виробляти понад 50 тонн готової продукції: м’ясо-кісткового, пір’яного, кров’яного борошна та тваринних жирів.

Виробництво працюватиме за міжнародними стандартами GMP+ та ISCC. Понад 80% готової продукції експортуватимуть до країн ЄС та Азії.

«Ми вже завершили проектування заводу та обрали генерального підрядника. Наразі розпочали підготовчі роботи на ділянці. Наші технологічні рішення дозволять створити підприємство, яке стане еталоном для галузі. Завод буде оснащено багатоступеневими системами очищення відпрацьованого повітря та технологічних стічних вод. Такі комплексні технологічні рішення дозволять виключити будь-який вплив виробництва на довкілля», – додав Самвел Рамазян, директор ТОВ «Фіднова Центр».