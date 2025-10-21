Роботодавець пропонує “вести” ваш ФОП: чи несе це ризики для вашої фінансової історії?

“Ми працюємо через ФОП, чи можете ви його відкрити, ми допоможемо його вести, бухгалтерія про все подбає” — таку фразу можна часто почути на ринку праці у найрізноманітніших сферах. Тоді працівник постає перед питанням: “Чи не матиме це ризиків для мене?” Давайте з’ясуємо разом.

Тож, чи є ризики для вашої фінансової репутації? Залежить від того, наскільки відповідально ви підійдете до ведення ФОП.

Трапляються випадки, коли роботодавці пропонують працівнику вести його ФОП, а коли доходить до закриття підприємницького рахунку в банку, людина не знає майже нічого про свою фінансову активність: які КВЕДи, чи сплачували податки, чи є договори та акти виконаних робіт?

І тут можна покладатися лише на порядність роботодавця і його бухгалтерії.

Коли ви передаєте свій ФОП в управління комусь іншому, ви передаєте не просто рахунок і дані. Ви перекладаєте відповідальність за свою репутацію і фінансову історію на інших людей. І тут, як всюди у житті, — може пощастити, а може і ні.

У найкращому випадку бухгалтер буде відповідально вести ФОП. Але в найгіршому ви можете із подивом дізнатися, що податків ви ніколи не сплачували, звітність не вели. Й попереду на вас ймовірно чекають штрафи, борги та складний процес “закриття ФОП”, з яким ви також найімовірніше залишитесь сам на сам.

Все це стає частиною вашої фінансової історії та репутації в очах банку та держави. І веде до того, що коли ви, наприклад, захочете взяти іпотеку, інший кредит чи навіть відкрити кредитний ліміт на картці, — можете отримати відмову.

Тут теж, як і в житті, — незнання не звільняє від відповідальності. Тож, слідкувати за тим, чи сплачуєте ви податки, чи звітуєте — відповідальність не бухгалтерії й не роботодавця, а, в першу чергу, власника ФОП. Бо, зрештою, і з наслідками матимете справу лише ви.

Виключно ви будете нести відповідальність і у випадку, якщо вирішите використати свій ФОП для проведення коштів друзів чи колег. Або ж якщо погодитесь за кошти віддати свій рахунок комусь іншому, щоб через нього "проганяли" гроші. Це називається “ФОП-дроп”. Часто таку схему використовують, щоб легалізувати доходи від нелегальних бізнесів, операцій на криптобіжах, які наразі не працюють у відповідному законодавчому середовищі в Україні, чи навіть фінансування тероризму — триває війна і ворог, на жаль, використовує всі можливості. Опцій чимало. Що ключове — все це незаконно.

Якщо раніше шахраї скуповували доступ до банківських карток фізичних осіб, то нині оформлюють на людей ФОП, через які можна “проганяти” у сотню разів більшу суму ніж через рахунки фізосіб. Цьогоріч ліміт для ФОПів третьої групи — 1 167 мінімальних зарплат, а це майже 10 млн грн.

Для зловмисників це можливість “відбілити” більші суми. А для “дропа” — ризик штрафів, санкцій, і зруйнованої фінансової репутації. Вже є кейси, коли податкова вимагала від людей, які були визнані як “ФОП-дроп”, сплачувати суттєві податки з обігу по рахунку. І навряд чи людина заробила на сплату таких податків. Про такий випадок, наприклад, писало видання Forbes. Коли податкова під час перевірки побачила, що чоловік одержав на банківський рахунок майже 9,5 млн грн. Такі суми вважаються доходом фізосіб і оподатковуються ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%). Відповідно, йому нарахували 2,3 млн грн — несплачені податки й додатково — штраф.

І це у кращому випадку. В гіршому ще й кримінальна відповідальність. Тому, якщо вам пропонують участь у таких схемах, відповідь має бути однозначною: ні. Якщо ж роботодавець пропонує відкрити ФОП і вести його самостійно замість вас, зважте всі “за” та “проти”. Бо ваша фінансова історія і безпечне майбутнє має значення.