З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаЕкономікаФінанси

Рада підтримала за основу підвищення податку на прибуток банків протягом 2026 року

Податок пропонують підвищити з 25% до 50%.

Рада підтримала за основу підвищення податку на прибуток банків протягом 2026 року
голова податкового комітету Рада Данило Гетманцев
Фото: odesa.novyny.live

Парламент схвалив за основу в першому читанні законопроєкт №14097 про зміни до Податкового кодексу щодо збільшення у 2026 році податку на прибуток банків з 25% до 50%. 

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, рішення схвалили 262 народні обранці.

За даними нардепа, це 15-23 млрд грн у 2026 році і приблизно 5 млрд грн у 2027 році.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що прибуток, який отримують банки, є прибутком не від класичної банківської діяльності, а від безризикових операцій з ОВДП та депозитними сертифікатами.

На його думку, якщо держава через певні аномалії дає банкам можливість заробити гроші на таких операціях, то вона має право частину цих грошей забрати на фінансування армії, яка захищає ці банки.

"Ще одним аргументом для прийняття цього правильного рішення є наша практика двох років, коли ми його приймали: ми дуже задоволені результатами. Скажімо, в 2024 році бюджет отримав додатково 53 мільярди", – додав глава комітету.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies