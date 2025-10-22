З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення (доповнено)

Про зміни людей оперативно інформуватимуть. 

У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення (доповнено)
Автомобільний рух по неосвітленій вулиці під час відключення електроенергії після російських ударів у Києві, 10 жовтня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 жовтня, для Києва, Київської та Дніпропетровської областей застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили на телеграм-каналі ДТЕК. 

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили там. 

Також додали, що у разі змін будуть оперативно інформувати людей. 

Доповнення. Пізніше повідомили, що вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. 

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.
