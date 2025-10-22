У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення (доповнено)

Сьогодні, 22 жовтня, для Києва, Київської та Дніпропетровської областей застосовані екстрені відключення.
Про це повідомили на телеграм-каналі ДТЕК.
"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили там.
Також додали, що у разі змін будуть оперативно інформувати людей.
Доповнення. Пізніше повідомили, що вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.
Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.
Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.
- За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, росіяни били по енергетиці України всю ніч.