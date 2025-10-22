У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення (доповнено)

Автомобільний рух по неосвітленій вулиці під час відключення електроенергії після російських ударів у Києві, 10 жовтня 2025 р.

Сьогодні, 22 жовтня, для Києва, Київської та Дніпропетровської областей застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили на телеграм-каналі ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили там.

Також додали, що у разі змін будуть оперативно інформувати людей.

Доповнення. Пізніше повідомили, що вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.