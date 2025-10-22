Уряд виділяє 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях

Кабмін виділив додаткові кошти на ремонт доріг у трьох регіонах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, понад 700 млн грн спрямують прифронтовим Сумській і Харківській областям, а також для Полтавської.

«Це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах», - пояснила глава уряду.