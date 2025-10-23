«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Мінцифри розповіли про спрощення вимог для підтвердження руйнування житла

Достатньо буде одного знімка, який підтверджує факт руйнації.

У Мінцифри розповіли про спрощення вимог для підтвердження руйнування житла
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Міністерство цифрової трансформації повідомило про спрощення вимог для підтвердження руйнування житла.

"Тепер людям, чиї домівки зруйновані російськими обстрілами, стане простіше підтвердити руйнування через Дію — навіть якщо до житла фізично неможливо дістатися. Уряд оновив правила дистанційного обстеження", – зазначили у відомстві. 

До процедури долучаться Державне космічне агентство України та підрозділи Сил оборони.

Раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото з мінімум трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах 4 метрів. Часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

Що вимагають тепер:

  • Достатньо одного загального знімка, який показує ступінь пошкодження;
  • Не потрібно знімати строго зверху — головне, щоб було видно руйнування;
  • Похибка геолокації може становити до 10 метрів замість 4;
  • Навіть якщо фото не ідеальні, але разом підтверджують факт знищення, їх приймуть для компенсації.

Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла. Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії.

Всі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом Дія.

За даними міністерства, за час роботи програми 143 000+ сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже ₴50 мільярдів.

26 000+ родин отримали житлові сертифікати для придбання нового житла на суму ₴37,8 мільярда — близько 17 000 з них уже купили нові домівки.

Завдяки механізму дистанційного обстеження вже за 650+ заявами погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Як працює програма єВідновлення?

Власники подають заяву через Дію → Сервіси → єВідновлення та отримують компенсацію за знищене майно.

Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла, або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.
Теми: , , ,
