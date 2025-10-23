Мінфін провів четвертий switch-аукціон: інвестори обміняли ОВДП на 15,5 млрд грн

З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаЕкономікаФінанси

Мінфін провів четвертий switch-аукціон: інвестори обміняли ОВДП на 15,5 млрд грн

Такі операції дозволяють зменшити короткострокове боргове навантаження на бюджет.

Мінфін провів четвертий switch-аукціон: інвестори обміняли ОВДП на 15,5 млрд грн
Міністерстсво фінансів
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів України провело четвертий аукціон із обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). 

Як ідеться на сайті відомства, попит з боку інвесторів був високим — учасники ринку подали 21 заявку на загальну суму 17 млрд грн, із яких задовольнили заявки на 15,5 млрд грн.

Інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року. Новий випуск має дохідність 14,89% річних, передбачаючи купонний платіж у розмірі 74,45 грн кожні півроку.

Середньозважена дохідність розміщених паперів становила 14,89%, а гранична — 15,00%. Усі заявки інвесторів задоволено.

У межах обміну Мінфін зарахує до погашення та анулює облігації з терміном погашення 5 листопада 2025 року на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.).

У відомстві зазначили, що проведення switch-аукціонів є важливим інструментом ефективного управління державним боргом. Такі операції дозволяють зменшити короткострокове боргове навантаження на бюджет, зробити графік погашень більш збалансованим, а також сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і підвищенню довіри інвесторів до державних цінних паперів України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies