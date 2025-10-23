Мінфін провів четвертий switch-аукціон: інвестори обміняли ОВДП на 15,5 млрд грн

Міністерство фінансів України провело четвертий аукціон із обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як ідеться на сайті відомства, попит з боку інвесторів був високим — учасники ринку подали 21 заявку на загальну суму 17 млрд грн, із яких задовольнили заявки на 15,5 млрд грн.

Інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року. Новий випуск має дохідність 14,89% річних, передбачаючи купонний платіж у розмірі 74,45 грн кожні півроку.

Середньозважена дохідність розміщених паперів становила 14,89%, а гранична — 15,00%. Усі заявки інвесторів задоволено.

У межах обміну Мінфін зарахує до погашення та анулює облігації з терміном погашення 5 листопада 2025 року на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.).

У відомстві зазначили, що проведення switch-аукціонів є важливим інструментом ефективного управління державним боргом. Такі операції дозволяють зменшити короткострокове боргове навантаження на бюджет, зробити графік погашень більш збалансованим, а також сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і підвищенню довіри інвесторів до державних цінних паперів України.