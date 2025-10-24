Кабмін хоче виділити для Сумщини 500 тонн палива та дотації

Кабінет міністрів розглядає виділення для Сумської області 500 тонн пального та дотації.

Як передає "Укрінформ", про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.

"21 числа голова військово-цивільної адміністрації звернувся із запитом до прем'єр-міністра щодо необхідності виділення 500 тонн пального, тому що розхід пального на добу складає 10 тонн. У нас на найближчому засіданні уряду буде прийнято відповідне рішення", - сказала вона.

За словами Свириденко, також буде ухвалене рішення щодо додаткової дотації.