Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін хоче виділити для Сумщини 500 тонн палива та дотації

Найближчим часом приймуть відповідні рішення. 

Кабмін хоче виділити для Сумщини 500 тонн палива та дотації
Фото: unn.ua

Кабінет міністрів розглядає виділення для Сумської області 500 тонн пального та дотації.

Як передає "Укрінформ", про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду. 

"21 числа голова військово-цивільної адміністрації звернувся із запитом до прем'єр-міністра щодо необхідності виділення 500 тонн пального, тому що розхід пального на добу складає 10 тонн. У нас на найближчому засіданні уряду буде прийнято відповідне рішення", - сказала вона.

За словами Свириденко, також буде ухвалене рішення щодо додаткової дотації.  

  • Нещодавно Кабмін виділив додаткові кошти на ремонт доріг у трьох регіонах, зокрема і для Сумщини. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies