Через обстріли енергетики без світла залишаються люди у трьох областях

Внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.
У Міненерго кажуть, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, і про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго.
У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
- Вчора Сумська громада була під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури. Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів.