Через обстріли енергетики без світла залишаються люди у трьох областях

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок 9 грудня без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

У Міненерго кажуть, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, і про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго.

У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.